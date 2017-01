Rhein-Lahn-Kreis stimmt der Realisierung zu Mittelrheinbrücke könnte günstiger werden

Der Rhein-Lahn-Kreis hat am Dienstag einer Mittelrheinbrücke gemäß Beschlussvorlage zugestimmt. Das umstrittene Bauwerk könnte günstiger werden als zuletzt diskutiert.

Entwurf der Mittelrheinbrücke

Mit dem Beschluss bekräftigte der Kreis bei der Sondersitzung am späten Dienstagnachmittag in Bad Ems seinen Wunsch zur Realisierung der Mittelrheinbrücke noch einmal. Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte in der Sondersitzung des Kreistags für das Projekt geworben. "Die Brücke ist wichtig für die Region", sagte er. "Ich weiß, dass viele Betriebe ihre Geschäftstätigkeit leichter ausweiten können, wenn es diese Brücke gibt. Und auch Pendlern macht eine feste Querung das Leben leichter."

Außerdem will der Kreis den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz damit beauftragen, das Raumordnungsverfahren einzuleiten und durchzuführen. Um das finanzieren zu können, ist der Kreis bereit, sich in Höhe von 100.000 Euro an den Kosten zu beteiligen.

"Das Raumordnungsverfahren ist die Grundlage für eine solide Kostenberechnung. Dadurch erhalten die Landkreise Planungssicherheit", sagte Wissing und kündigte an: "Ich möchte das Projekt beschleunigt vorantreiben und mit der Unesco abstimmen. Und wir werden die Landkreise hinsichtlich der Kosten weder alleine noch im Unklaren lassen."

"Muss nicht die teuerste Lösung sein"

An der Sondersitzung nahm auf Einladung von Landrat Frank Puchtler (SPD) auch Wissing (re.) teil.

Das Land ist für den Bau einer Brücke zwischen St. Goar und St. Goarshausen. Noch ist allerdings unklar, zu welchen Anteilen Land und Kreise den Bau der Mittelrheinbrücke finanziell stemmen sollen. Die umstrittene Mittelrheinbrücke könnte deutlich günstiger werden als die zuletzt diskutierten 40 Millionen Euro. Ein Wettbewerb vor einigen Jahren habe Kosten zwischen 14 und 40 Millionen Euro ergeben, erklärte Wissing. Er möchte eine Brücke, die sich in das Umfeld eingliedert und welterbeverträglich ist, "aber es muss nicht die teuerste Lösung sein".

Jeweils 100.000 Euro von den Kreisen

Um mit den Planungen für den Bau beginnen zu können, hatte das Land den Rhein-Lahn-Kreis und den Rhein-Hunsrück-Kreis gebeten, dem Landesbetrieb Mobilität grünes Licht für ein Raumordnungsverfahren zu geben. Nach Angaben der Landesregierung belaufen sich die Kosten für die Vorbereitung dieses Verfahrens auf etwa 660.000 Euro. Rund 450.000 Euro davon will das Land übernehmen. Für die beiden Kreise bleiben jeweils 100.000 Euro.

Rhein-Hunsrück-Kreis gegen finanzielle Beteiligung

Noch ist allerdings unklar, ob auch der Rhein-Hunsrück-Kreis seinen Anteil für das Raumordnungsverfahren bereitstellen wird. Landrat Marlon Bröhr von der CDU lehnt eine finanzielle Beteiligung an dem Verfahren bislang ab. Er will vorher eine verbindliche Kostenschätzung des Landes für den Bau der Brücke. Außerdem kritisiert er, dass das Land nicht bereit sei, nach dem Bau der Brücke auch für deren Erhalt zu zahlen.