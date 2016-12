Seltener Nachwuchs im Zoo Neuwied Die Löwenbabys sind los

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

In der freien Wildbahn sind die Tiere ausgestorben. Die letzten etwa 90 Berberlöwen, die es auf der Welt noch gibt, leben in Zoos. Der Berberlöwe ist größer und stärker als alle anderen Löwenarten. Die Männchen werden bis zu 300 Kilogramm, die Weibchen bis zu 180 Kilogramm schwer. Die Mähne der Männchen ist besonders beeindruckend, denn der üppige Brustpelz zieht sich hinunter bis zum Bauchnabel.

Ursprünglich lebten Berberlöwen in ganz Nordafrika. Doch die Menschen nahmen den Raubkatzen immer mehr von ihrem Lebensraum. Zusätzlich wurden die Berberlöwen stark bejagt, bis schließlich nur noch in Algerien und Marokko letzte Rudel zu finden waren. Vermutlich 1942 wurde der letzte in Freiheit lebende Berberlöwe erschossen.