"Schildbürgerstreich" im Kreis Ahrweiler Kaum genutzte Brücke verzögert Umgehung

Die Brücke am Schwertstal ist 30 Jahre alt und wurde bislang nur für den Baustellenverkehr genutzt. Doch jetzt verhindert sie, dass die Umgehung von Bad Neuenahr in diesem Jahr fertig wird.

Die Brücke gehört zu einer der größten Baustellen, für die der Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Norden von Rheinland-Pfalz zuständig ist. Sie wurde als erstes Teilstück der B266 Ortsumgehung Bad Neuenahr schon vor 30 Jahren gebaut. Hier sollte die neue Umgehungsstraße im Sommer an das bereits bestehende Straßennetz angeschlossen werden. Doch obwohl die Brücke im Schwerstal bislang nur von Baustellenlastern genutzt wurde, ist sie schon sanierungsbedürftig, wie der LBM erst am Jahresende feststellte. Aus der geplanten Fertigstellung der neuen Ortsumgehung für Bad Neuenahr in diesem Sommer wird deshalb nichts.