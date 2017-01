Einsatz bei Pommern Verletzter Wanderer gerettet

Feuerwehrleute haben am Mittwochabend einen Wanderer geborgen, der in einem Steilhang abgestürzt war. Ein Winzer hatte seine Hilferufe gehört. Doch die Rettung war kompliziert.

Kurz nach 16.00 Uhr alarmierte der Winzer die Polizei, weil er aus einem Waldstück bei Pommern schwache Hilferufe gehört hatte. Er glaube aber, dass die Hilferufe aus einem höher gelegenen Waldstück bei Kail kamen. Vor Ort folgten die Beamten den Hilferufen, sie kämpften sich an einem kleinen Bachlauf bis zu einem Dickicht in einem steilen Hang vor. Dort fanden sie einen Mann, der sich so schwer am Bein verletzt hatte, dass er nicht mehr laufen konnte.