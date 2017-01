Überparteiliches Bündnis in Koblenz Mit "Ode an die Freude" gegen Rechtspopulisten

Ein breites Bündnis von Gewerkschaften, Parteien und sozialen Initiativen ruft zu Kundgebung und Demonstration gegen Rechtspopulismus auf. Hintergrund ist das ENF-Treffen am Samstag.

Am Samstag wollen zahlreiche Menschen in Koblenz gegen das Treffen europäischer Rechtspopulisten demonstrieren. Das Bündnis "Koblenz bleibt bunt" erwartet rund 1.000 Teilnehmer.

Der Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) sagte am Mittwoch, es könnte gut sein, dass sich am Samstag mehr als 1.000 Menschen an der parteiübergreifenden Gegendemonstration unter dem Motto "Koblenz bleibt bunt" beteiligen würden. Nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbunds haben sich bereits 250 Einzelpersonen sowie politische Parteien und Verbände angemeldet. Als Rednerin hat sich neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn nun auch die österreichische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek (Grüne), angemeldet.

"Ode an die Freude"

Unter dem Motto "Koblenz bleibt bunt! - Wer in der Demokratie schläft, kann in der Diktatur aufwachen!" wollen die Teilnehmer ein Zeichen gegen Rechts setzen und für ein starkes Europa eintreten. Die Veranstaltung soll mit einer Kundgebung um 11 Uhr am Koblenzer Hauptbahnhof beginnen.

Danach soll der Demonstrationszug in Richtung Rhein-Mosel-Halle ziehen. Dort will die Rheinische Philharmonie zusammen mit den Demonstranten gegen 12:30 Uhr Beethovens "Ode an die Freude" anstimmen - die Hymne der Europäischen Union und des Europarates. Dieser Protest erinnert an eine ähnliche Aktion vor dem Mainzer Staatstheater. Dort hatten Mitglieder des Theaters auf diese Weise eine Kundgebung der AfD gestört.

Le Pen und Petry erwartet

Bei der Tagung der rechtspopulistischen ENF-Fraktion des Europaparlaments werden in der Rhein-Mosel-Halle unter anderem AfD-Chefin Frauke Petry, die Präsidentschaftskandidatin der französischen rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, und Geert Wilders von der niederländischen Partei PVV erwartet. Ein Teil der Medien ist von dem Kongress mit rund 1.000 Teilnehmern ausgeschlossen. Mehr als 1.000 Polizisten sollen im Einsatz sein.