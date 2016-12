Nach Polizeieinsatz in Naunheim/Eifel Merkel soll Päckchen doch noch erhalten

Ein Dankes-Paket von Flüchtlingen an die Bundeskanzlerin sorgte für einen Polizeieinsatz. Dieser war zwar nach zwei Stunden beendet. Das Paket ist zwar immer noch nicht auf dem Weg, eine Lösung aber in Sicht.

Paket löst Polizeieinsatz aus Ein Geschenk für die Kanzlerin Zwei Flüchtlinge aus Syrien wollten eigentlich nur ihre Dankbarkeit zeigen - doch rausgekommen ist ein Polizei-Einsatz mit Sprengstoff-Suchhund. So passiert in Naunheim im Kreis Mayen Koblenz.

Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner will das Präsent selbst zu ihrer Parteichefin bringen. Nach einem Bericht der "Rhein-Zeitung" (Donnerstag) will sie das Paket Angela Merkel Mitte Januar bei einer Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands im saarländischen Perl überreichen. Der Deutschen Presse-Agentur teilte Klöckner mit, sie habe in der heutigen Situation Verständnis für die Vorsicht der Polizei. "Ich finde es aber auch rührend, dass sich Flüchtlinge einfach nur bedanken wollen." Daher wolle sie gerne helfen, dass der Dank auch ankomme - "in diesen Zeiten eine wichtige Geste".

Rückblick: Mohammed ist ein iranischer Flüchtling der Holzschnitzereien anfertigt. Als er und sein Sohn das Paket vor den Augen der Polizei öffnen, kommt ein schweres, kunstvoll gearbeitetes Holzrelief zum Vorschein. Mohammeds Sohn Arash erzählt, warum sie es der Bundeskanzlerin schicken wollten: Sie wollten in Berlin "Danke" sagen dafür, dass sie in Deutschland Zuflucht gefunden haben.

Geschenk mit Symbolcharakter

Das Holzrelief hat auch Symbolcharakter. Es ist in den deutschen und syrischen Nationalfarben gehalten, zeigt zwei Gesichter und zwei Hände. Außerdem ist ein Zitat eingraviert. Die Botschaft: alle Menschen sind Brüder. Mohammed und seine Familie hoffen, dass ihre Asylanträge Erfolg haben werden und sie in Naunheim eine neue Heimat finden. Der Sohn spielt in einem Polcher Fußballverein und spricht schon etwas Deutsch. Er erzählt, dass sein Vater jetzt sehr enttäuscht sei. Denn die Polizei habe ihm abgeraten, das Paket noch einmal zu verschicken. Nun weiß er nicht, wie die Danksagung den Weg zu Angela Merkel finden soll.

Paket für die Kanzlerin

Zugegeben - das Paket aus Bananenkartons war groß, schwer und sperrig: Mehr als zehn Kilo wog es, adressiert an Angela Merkel in Berlin. Auf dem Absender las die Chefin der Postfiliale in dem kleinen Eifelort Naunheim am Dienstag den Namen Mohammed. Sie informierte die Polizei und die rückte mit neun Beamten aus, sperrte die Tankstelle und ließ einen Sprengstoffsuchhund an dem Paket schnüffeln. Der Hund fand aber keine Hinweise auf Sprengstoff, die Polizei konnte Entwarnung geben.

Verspätetes Weihnachtsgeschenk