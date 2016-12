Erschütterungen bei St. Goarshausen Erdbeben im Mittelrheintal

Im Mittelrheintal hat am Donnerstagmorgen leicht die Erde gebebt. Nach Angaben des Landesamtes für Geologie und Bergbau hatte das Beben eine Stärke von 2,8 auf der Richterskala.

Am stärksten war das Erdbeben bei St.Goarshausen zu spüren (Archivbild)

Am stärksten bebte die Erde gegen 6.32 Uhr rund um St. Goarshausen. Das Erdbeben war aber auch in einem Umkreis von 20 Kilometern deutlich spürbar, beispielsweise auch in Emmelshausen.