Sicherheit rund ums Koblenzer Rathaus Videoüberwachung an Karneval

Der Bundestag debattiert am Freitag in erster Lesung über das so genannte "Videoüberwachungsverbesserungsgesetz". Das Bundesdatenschutzgesetz soll so geändert werden, dass der öffentliche Raum mit Kameras überwacht werden darf. Auch über den Einsatz von Körperkameras bei der Bundespolizei soll beraten werden.