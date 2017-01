ENF-Tagung in Koblenz 1.000 Polizisten sollen Veranstaltung sichern

ENF-Tagung in Koblenz

Die rechtspopulistische EU-Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" wird sich am 21. Januar in Koblenz treffen. Auch viele Gegendemonstranten werden erwartet - eine große Herausforderung für die Polizei.

Polizei und Ordnungsamt der Stadt Koblenz treffen nach eigenen Angaben erste Vorbereitungen, um die Tagung der rechtspopulistischen EU-Fraktion ENF in Koblenz abzusichern. Sie erwarten 1.000 Tagungsteilnehmer und mindestens ebenso viele Gegendemonstranten.

Seitdem haben sich nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes bereits mehr als 100 Organisationen und Einzelpersonen zu einem Demonstrationszug durch die Stadt mit einer Kundgebung auf dem Reichenspergerplatz angemeldet. Darunter auch die linke Gruppierung „Antifa", die bereits angekündigt hat, die Veranstaltung der ENF stören zu wollen. Die Polizei wird deshalb die Rhein-Mosel-Halle weiträumig absperren. Auch in Bad Ems werden Beamte im Einsatz sein. Vor dem dortigen "Häckers Grand Hotel", in dem ein Teil der ENF-Mitglieder wohnen wird, soll schon am Vorabend der Veranstaltung demonstriert werden.