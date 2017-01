Treffen von Rechtspopulisten in Koblenz Erste Proteste gegen ENF am Abend erwartet

Mit Blick auf das Treffen der europäischen Rechten in Koblenz wollen Gegner schon am Vorabend protestieren. Die Veranstalter haben eine ungewöhnliche "Nachttanzdemo" angekündigt.

Die Absperrungen werden seit Freitagvormittag an der Rhein-Mosel-Halle aufgestellt.

Vor dem Treffen der ENF in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle, will die linke Gruppierung Antifa am Abend zu einer Protestaktion zusammenkommen. Ab 19.00 Uhr soll am Hauptbahnhof eine Demonstration starten. Die Veranstalter haben eine "Nachttanzdemo" durch die Innenstadt angekündigt: mit Glitzer, Konfetti und in bunter Kleidung. Die Gegendemo führt bis auf die andere Moselseite und soll gegen 22.00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung an der Herz-Jesu-Kirche in der Nähe des Löhr-Centers enden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse, dass es zu Gewalt kommen könnte.

Die eigentliche Gegendemo "Koblenz bleibt bunt" gegen die Tagung der rechtspopulistischen ENF-Fraktion des Europaparlaments ist am Samstagvormittag. Sie wird von einem überparteilichen breiten Bündnis unterstützt. Zu den Mitunterzeichnern des breiten Bündnisses zählen mehr als 100 Parteien, Vereine, Verbände, aber auch Kirchenvertreter, Jugendverbände, Naturschutzverbände, Flüchtlingshelfer oder auch die Schalker Faninitiative gegen Rassismus und Diskriminierung.

Große Sicherheitsvorkehrungen in Koblenz

3 X 1.000 - Polizei bereitet sich vor

Bis zu 1.000 Rechtspopulisten aus Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich werden zu ihrem Treffen in Koblenz erwartet. Auch ein Großaufgebot von etwa 1.000 Polizisten wird am Samstag in der Stadt unterwegs sein und zur Demonstration "Koblenz bleibt bunt" haben sich auch mehr als 1.000 ENF-Gegner angekündigt. Am Freitagmorgen hatte die Polizei damit begonnen, Sperren aufzubauen. Am Freitagabend und am frühen Samstagmorgen, ab sechs Uhr, wird die Rhein-Mosel-Halle von Spürhunden nach Sprengstoff abgesucht - bevor die Teilnehmer des Kongresses anrücken. Das ist nach Polizeiangaben ein ganz normaler Vorgang, wenn so viele Politiker kommen. Allerdings müssen die französische Präsidentschaftskandidatin Marin Le Pen von der Front National und Geerd Wilders aus den Niederlanden ihren eigenen Personenschutz mitbringen.

Schon Tage zuvor begann die Polizei mit verstärkter Überwachung am Tagungsort.

Am Samstag Behinderungen in der Stadt

Die Koblenzer müssen sich am Samstag darauf einstellen, dass es ab ca. 10.oo Uhr vor dem Hauptbahnhof einen großen Menschenauflauf geben wird. Dort versammeln sich die Gegner, bevor sie zu ihrem Demonstrationszug aufbrechen. Vom Hauptbahnhof führt der Protestmarsch zur Rhein-Mosel-Halle und weiter Richtung Innenstadt. Dazu wird die Polizei immer mal Straßen sperren müssen. In den Einkaufsstraßen soll man nach Angaben der Polizei von den Protesten nichts mitbekommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Proteste friedlich verlaufen werden.

Weiträumige Absperrung rund um Rhein-Mosel-Halle