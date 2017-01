Autofahrer im Westerwald schwer verletzt Eisplatte durchschlägt Frontscheibe

Eine verlorene Eisplatte hat am Freitagmittag auf einer Landstraße bei Bellingen im Westerwald einen Unfall verursacht. Sie krachte durch die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Autos.

Sie prallte in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Wagens. Der Fahrer wurde schwer am Kopf verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.