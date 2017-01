Zehn Jahre Currywurst-Festival in Neuwied Imbiss-Klassiker bis Edel-Wurst

Als 2007 das "Festival der Currywurst" in Neuwied zum ersten Mal gefeiert wurde, dachten viele nicht, dass es so erfolgreich werden würde. Doch längst ist Streetfood "In" und auch Gourmetrestaurants bringen Currywurst auf den Teller. Bevor die Festival-Idee entstand, hatten immer wieder Imbiss-Betreiber für Veranstaltungen in Neuwied angefragt, sagt die Leiterin des Stadtmarketings, Petra Neuendorf. Sie musste regelmäßig absagen. Um alle einladen zu können, erfand sie das Festival.

Alleine im vergangenen Jahr kamen zehntausende Besucher. Für die gibt es Currywürste satt, in Soßen mit 150 Varianten und in zig Schärfegraden: von ganz klassisch bis ausgefallen. Zum Beispiel eine indische Variante mit Bananen-Curry, Currywurst mit Bolognese oder sogar eine mit Blattgold garniert. Das A und O der Currywurst-Fans sind die Schärfegrade der Soßen, die es in mild, in ein bisschen scharf, sehr scharf und in teufelsscharf gibt. Die Schärfste hat 16 Millionen Scoville. Mit dieser Einheit wird der Schärfegrad von Chili gemessen. Tabasco hat gerade mal 3.000 Scoville.