Katzenkastrationswochen in Rheinland-Pfalz Damit weniger Tiere leiden

Tausende herrenlose Hauskatzen streunen schätzungsweise durch Rheinland-Pfalz oder sind in einem Tierheim untergebracht. Viele der Tiere sind krank. Tierschützer im Land rufen zur Kastration auf und bieten Hilfe an.

Der Tierschutzbund Rheinland-Pfalz will die Zahl der verwilderten Katzen deutlich verringern. In einer zweiwöchigen Aktion unterstützt er deshalb Katzenbesitzer mit geringem Einkommen bei Kastrationen - auch mit einem Zuschuss. Dabei geht es vor allem um Tiere, die zwar ein Zuhause haben, aber nach draußen dürfen.

Wer ab Montag seine Katze oder seinen Kater für eine Kastration zu einem Tierarzt bringt, kann den Nachweis den teilnehmenden Tierschutzvereinen vorlegen und Unterstützung bekommen. Wie hoch der Zuschuss ausfällt, hänge von der Finanzkraft der beteiligten Organisationen ab, erklärte der Vorsitzender des Tierschutzbundes, Andreas Lindig. Landesweit beteiligen sich zehn Vereine an der Aktion, beispielsweise in Worms, in Trier und in Koblenz.

In den Sommermonaten werden besonders viele Katzen in Tierheime gebracht

Viele der ungewollten Katzenjunge landen dann im Tierheim, was die Einrichtungen zeitweise vor große Herausforderungen stellt. Vor allem in den wärmeren Monaten kann es nach den Erfahrungen der Tierheime in Mainz, Koblenz und Bad Kreuznach eng werden. "Im Mai, Juni fängt es an, und geht bis in den Oktober hinein", sagt Dora Prinz, Leiterin des Bad Kreuznacher Tierheims. Landesweit würden etwa 10.000 Katzen pro Jahr in den Tierheimen versorgt, schätzt der Tierschutzbund Rheinland-Pfalz und beziffert die Kosten dafür auf rund 800.000 Euro.