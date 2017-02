Tod einer Fünfjährigen in Kaiserslautern Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

In seinem Plädoyer sagte der leitende Staatsanwalt, keiner der drei Angeklagten - weder die Mutter, noch das Pärchen, bei dem Carrie gelebt habe - habe etwas nach ihrem Sturz unternommen. Die Angeklagten hätten dem Kind stattdessen in der Wohnung beim Sterben zugesehen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hätte Carrie mit großer Wahrscheinlichkeit gerettet werden können, hätte einer der Angeklagten einen Krankenwagen gerufen.

Laut Anklage haben die Mutter des Kindes und ihr Bekannter nach dem Tod des Mädchens ihre Leiche in einen Müllsack gepackt und dann auf einer Sackkarre in den Wald gebracht und verscharrt - nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aus Selbstschutz und aus Angst vor den Konsequenzen.

Während des Prozesses am Landgericht Kaiserslautern sind schockierende Details zu den Lebensumständen des Mädchens bekannt geworden: Carrie war offenbar in einer fensterlosen Abstellkammer untergebracht. Laut Anklage bekam sie so wenig zu essen, dass das Mädchen vor Hunger Katzenkot gegessen haben soll. Carrie soll auch immer wieder von dem männlichen Angeklagten misshandelt worden sein. Vor Gericht beschuldigten sich die Angeklagten gegenseitig. Ein Gutachter hält alle drei für schuldfähig.

Carrie war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft im Juni vergangenen Jahres beim Klettern in der Wohnung des Paares in Kaiserslautern gestürzt und bewusstlos zusammengebrochen. Wenige Stunden später sei das Kind an einer Hirnblutung gestorben. Die Anklage lautet auf Mord durch Unterlassen. Ein Urteil in dem Prozess könnte am frühen Nachmittag fallen.