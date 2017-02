Tod einer Fünfjährigen in Kaiserslautern Lebenslange Haftstrafen im Fall Carrie

Tod einer Fünfjährigen in Kaiserslautern

Die Bekannten der Frau müssen ebenfalls lebenslänglich ins Gefängnis. Die fünfjährige Carrie ist im Juni vergangenen Jahres Stunden nach dem Sturz in der Wohnung des Paares an einer Hirnblutung gestorben - keiner der Erwachsenen hatte ärztliche Hilfe für sie geholt.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor für alle drei Angeklagten eine lebenslange Haft gefordert. In seinem Plädoyer sagte der leitende Staatsanwalt, die Mutter und ihre Bekannten hätten dem Kind beim Sterben zugesehen. Carrie habe mit großer Wahrscheinlichkeit gerettet werden können, wäre einen Krankenwagen gerufen worden.

Die Verteidiger haben dagegen milde Strafen gefordert. Der Verteidiger des Mannes, bei dem das Mädchen gelebt hat, sieht den Anklagevorwurf Mord durch Unterlassen zwar für gegeben. Allerdings hielt er in seinem Plädoyer wegen der schlechten Lebensumstände seines Mandanten eine mildere Strafe als lebenslang für angemessen. Auch die Anwältin der Mutter beantragte eine milde Strafe. Der Verteidiger der dritten Angeklagten forderte für sie eine Strafe von höchstens acht Jahren.

Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass die Mutter von Carrie und ihr Bekannter nach dem Tod des Mädchens ihre Leiche in einen Müllsack gepackt und dann auf einer Sackkarre in den Wald gebracht und verscharrt haben - nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aus Selbstschutz und aus Angst vor den Konsequenzen.