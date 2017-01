Sprengstoff-Anschlag in Kaiserslautern geplant? LKA prüft Abtransport von 110 Kilo Sprengstoff

Die beiden jungen Männer kommen aus Lauterecken im Kreis Kusel und aus Nordrhein-Westfalen. Bereits am 29. Dezember seien sie verhaftet worden. Beide befinden sich in Untersuchungshaft. Die Polizei hat bei dem 18-jährigen aus dem Kreis Kusel mehr als 110 Kilogramm Explosionsmaterial gefunden. Bei dem 24-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen rund 45 Kilogramm. Das Haus in Lauterecken werde von einer Polizeistreife bewacht. Strom und Gas seien als Vorsichtsmaßnahme abgeschaltet worden, so die Polizei. Das Landeskriminalamt prüfe, wie gefährlich das Material sei. Davon hänge ab, wie und wann es abtransportiert werden könne.