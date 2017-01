Polizei-Großaufgebot in Lauterecken Sprengstoff ist abtransportiert

Ein Sondereinsatzkommando hat in Lauterecken 110 Kilo explosive Stoffe abtransportiert. Ermittler prüfen zurzeit, ob es in dem Haus weitere Verstecke für illegale Pyrotechnik gibt.

Am Freitag war bereits mehr als die Hälfte des Materials aus dem Privathaus in Lauterecken (Kreis Kusel) geholt worden. Heute wurde der Rest abtransportiert.

Etwa 85 Anwohner mussten während der Arbeiten ihre Häuser verlassen. Sie waren aufgefordert worden, ihre Häuser abzuschließen, die Rollläden herunterzulassen und Haustiere mitzunehmen. Die Betroffene konnten sich während des Einsatzes in der Janusz-Korczak-Schule aufhalten. Die Nacht zu Freitag durften sie aber in ihren Häusern verbringen.

Am Montag hatte die Polizei in dem Haus illegale Feuerwerkskörper gefunden und bewacht das Haus seitdem rund um die Uhr. Strom und Gas seien als Vorsichtsmaßnahme abgeschaltet worden.

Die Feuerwerkskörper, Böller und chemischen Stoffe mussten in kleinen Mengen zu maximal fünf Kilogramm in speziellen Behältern weggebracht werden. Dabei bestand das Risiko, dass die Sprengstoffe explodieren könnten. Deshalb durfte sich niemand in der Nähe aufhalten. Die Spezialisten trugen antistatische Kleidung, damit bei ihrer Arbeit keine Funken entstehen können. Auch die Straßen rund um das Haus in Lauterecken waren gesperrt. Die Experten des Landeskriminalamtes haben den Sprengstoff zum Truppenübungsplatz der Bundeswehr ins nahe gelegene Baumholder. Dort werden die explosiven Stoffe zwischengelagert. Wie sie dann unschädlich gemacht wird, steht derzeit noch nicht fest.