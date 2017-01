Polizei-Großaufgebot in Lauterecken Abtransport von Sprengstoff geht heute weiter

Der Abtransport von 110 Kilo explosiver Stoffe durch ein Sondereinsatzkommando verläuft nach Plan. Am Freitag sei mehr als die Hälfte des Materials aus einem Haus in Lauterecken (Kreis Kusel) geholt worden. Heute soll der Rest abtransportiert werden.

Lauterecken Abtransport von Sprengstoff hat begonnen In Lauterecken im Kreis Kusel läuft seit Freitagmorgen die Bergung von mehr als 100 Kilo explosiver Substanzen. Die hatte ein junger Mann in seiner Wohnung gehortet. Die Ermittler prüfen noch, ob er damit einen Anschlag verüben wollte.

"Die Einsatzkräfte sind auf der Anfahrt und beginnen wohl in Kürze mit ihrer Arbeit", sagte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern am frühen Morgen.

Die gelb markierten Häuser wurden vor dem Abtransport der Gefahrstoffe evakuiert.

Etwa 85 Anwohner mussten bereits am Freitag zeitweise ihre Häuser verlassen. Sie waren aufgefordert worden, ihre Häuser abzuschließen, die Rollläden herunterzulassen und Haustiere mitzunehmen. Betroffene Bürger können sich während des Einsatzes in der Janusz-Korczak-Schule aufhalten. Wie lange der Abtransport dauern wird, ist noch nicht klar. Einsatzleiter Heiner Schmolzi vom Polizeipräsidium Westpfalz geht davon aus, dass bis Samstagabend der gesamte Sprengstoff aus dem Haus geräumt sein wird. Die Anwohner durften am Freitagabend wieder in ihre Häuser zurückkehren und sollten diese am frühen Samstagmorgen wieder verlassen.

Wenn der Abtransport beendet ist, werde es eine Lautsprecherdurchsage geben. Am Montag hatte die Polizei in dem Haus illegale Feuerwerkskörper gefunden und bewacht das Haus seitdem rund um die Uhr. Strom und Gas seien als Vorsichtsmaßnahme abgeschaltet worden.

Pyrotechnischen Stoffe in kleinen Mengen abtransportiert

Die Feuerwerkskörper, Böller und chemischen Stoffe müssen in kleinen Mengen zu maximal fünf Kilogramm in speziellen Behältern weggebracht werden. Dabei besteht das Risiko, dass die Sprengstoffe explodieren könnten. Deshalb darf sich niemand in der Nähe aufhalten. Die Spezialisten tragen antistatische Kleidung, damit bei ihrer Arbeit keine Funken entstehen können. Auch die Straßen rund um das Haus in Lauterecken sind gesperrt. Die Experten des Landeskriminalamtes bringen den Sprengstoff zum Truppenübungsplatz der Bundeswehr ins nahe gelegene Baumholder. Dort soll der Sprengstoff zwischengelagert werden. Wie er dann unschädlich gemacht wird, steht derzeit noch nicht fest.

Am Freitagvormittag wurde die erste Fuhre des gefährlichen Materials nach Baumholder gefahren. "Es läuft planmäßig", sagte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag.

Polizei und Rettungsdienste sind mit einem Großaufgebot in der Stadt.

Verdächtige in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ermittelt gegen den 18-Jährigen aus Lauterecken und einen 24-jährigen Bekannten aus Nordrhein-Westfalen. Beide stehen im Verdacht, mit dem Material einen Anschlag in der Innenstadt von Kaiserslautern geplant zu haben. Die Beschuldigten bestreiten das. Sie waren am 29. Dezember verhaftet worden und befinden sich in Untersuchungshaft. Bei dem 24-Jährigen waren 45 Kilogramm explosives Material gefunden worden.

Nach Angaben der Ermittler handele es sich "um teilweise unerlaubt erworbenes und teilweise selbst unerlaubt hergestelltes pyrotechnisches Material und Substanzen". Ein Teil des explosiven Materials sei unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen für die Anwohner bereits entschärft worden.

Gehören Männer zur rechten Szene?

In der vergangenen Woche hatte die Polizei nach eigenen Angaben einen Hinweis bekommen, dass die Männer illegale Feuerwerkskörper und Pyrotechnik besitzen würden. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob die Männer deutscher Herkunft der rechten Szene angehören. Der 18-Jährige sagte in seiner Vernehmung, er habe das pyrotechnische Material für ein privates Silvesterfeuerwerk verwenden wollen. Beide Beschuldigte bezeichnen sich selbst als Freizeit-Pyrotechniker.