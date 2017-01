Nach türkischem Fernsehbeitrag Terror-Gefahr für Region Ramstein?

Ein türkischer Fernsehsender schießt scharf gegen ehemalige türkische NATO-Soldaten. Sie hätten von Ramstein aus den Putsch gegen Präsident Erdogan unterstützt. Pfälzische Politiker haben nun Angst vor Anschlägen.

In dem Video zeigt der türkische Fernsehsender unter anderem Bilder der Airbase in Ramstein.

Ein Beitrag über das Thema war Ende November in einem regierungsfreundlichen, türkischen Sender gelaufen. In dem Film wird behauptet, die ehemaligen türkischen NATO-Soldaten seien Terroristen und Mitglieder der Gülen-Bewegung. Die Männer hätten als türkische NATO-Soldaten auf der Airbase Ramstein gearbeitet. Von hier aus hätten sie den Militärputsch geplant. Bei ihren Umsturzplänen seien sie von NATO-Soldaten anderer Länder unterstützt worden.

NATO: "Anschuldigungen sind haltlos"

Die NATO weist die Vorwürfe als erfunden zurück. "Die darin erhobenen Anschuldigungen sind aber absolut haltlos, dieser so genannte Bericht wimmelt nur so von Fehlern und Unwahrheiten über dieses Hauptquartier, sagt Michael Wawrzyniak, der Pressesprecher der NATO in Ramstein.

Ralf Hechler und Anja Pfeiffer im Interview mit dem SWR.

Politiker befürchtet Anschläge

In dem Film wird behauptet, dass in Mackenbach besonders viele der mittlerweile entlassenen türkischen Militärangehörigen leben würden. Deshalb haben Politiker aus der Region Sicherheitsbedenken. Mackenbach gehört zur Verbandsgemeinde Weilerbach. Verbandsbürgermeisterin Anja Pfeiffer (CDU) sagt "Es macht mir schon Sorgen, aber ich hoffe, dass man sich jetzt nicht so Gedanken macht, dass mancher in Angst verfällt und nicht auf die Straße geht."

Der Ramsteiner Verbandsbürgermeiser Ralf Hechler (CDU) befürchtet, dass das Video ultranationale Türken ermutigen könnte, in der Region einen Anschlag zu planen. "Insofern ist allerhöchste Eile geboten, solchen Dingen Einhalt zu gebieten."

Landeskriminalamt ermittelt

Mittlerweile hat sich auch das rheinland-pfälzische Innenministerium eingeschaltet. Nach Angaben eines Sprechers prüft das Landeskriminalamt die türkische Fernsehdokumentation gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden. Die erste Analyse habe ergeben, dass weder Bevölkerung noch Soldaten in der Region um den US-Militärflughafen gefährdet seien.

"Keine Sympathien für Putschisten"

Der Eingang zum NATO-Hauptquartier auf der Airbase in Ramstein.

In Deutschland lebende ehemalige NATO-Soldaten aus der Türkei wehren sich gegen die Vorwürfe. Gegenüber dem ARD-Magazin Report Mainz, dem "Spiegel" und dem SWR haben sich zwei von ihnen erstmals öffentlich geäußert. Sie hätten mit dem Putschversuch nichts zu tun. "Glauben Sie mir, ich habe keine Sympathien für die Putschisten", sagte einer von ihnen.

Sie unterstellen dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan, pro-westliche Haltungen von Türken im Militär abstrafen zu wollen. Die beiden Männer waren kurz nach dem Putschversuch vom türkischen Militär entlassen worden. Für sich und ihre Familien hatten sie daraufhin Asyl in Deutschland beantragt. Sie befürchten, in der Türkei verhaftet und gefoltert zu werden. Aus Angst vor dem türkischen Geheimdienst sind sie in Deutschland untergetaucht.

Stephan Mayer (CSU) will die Soldaten nicht in die Türkei zurückschicken. (Archivbild)

"Soldaten nicht zurückschicken"

Nach Informationen von Report Mainz, "Spiegel" und SWR haben in den vergangenen Monaten zahlreiche zumeist hochrangige türkische Militärs, die in NATO-Einrichtungen stationiert waren, in Deutschland Asyl beantragt. "Es gibt keinen Zweifel, dass wir diese Soldaten nicht in die Türkei zurückschicken können", sagte der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer. "Sie würden dort sofort im Gefängnis landen."