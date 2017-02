Felsen bei Dahn gesperrt Schutz für kleine Falken

Junge Wanderfalken werden in der Südwestpfalz besonders geschützt.

Der Arbeitskreis Wanderfalkenschutz hat nach eigenen Angaben in mehreren Brutstätten in der Südwestpfalz tote Jungtiere gefunden. Bis heute ist nicht klar, wer sie vergiftet hat. Die Tierschützer suchen deshalb auch in diesem Jahr freiwillige Helfer, die die Nester der Vögel beobachten. Sie sollen nicht nur auf Wanderfalken aufpassen, sondern auch auf Kolkraben und Uhus.