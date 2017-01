110 Kilogramm explosives Material in Lauterecken Sprengstoff-Abtransport beginnt am Freitag

Sprengstoff-Abtransport beginnt am Freitag

110 Kilogramm explosives Material in Lauterecken

Nachdem die Polizei im Kreis Kusel ein Haus mit jeder Menge Sprengstoff beschlagnahmt hat, soll morgen der Abtransport des Materials beginnen. In der Innenstadt von Lauterecken darf sich dann niemand mehr aufhalten.

Die illegalen Feuerwerkskörper in einem Haus im westpfälzischen Lauterecken werden Freitag transportiert. Dort lagern 110 Kilogramm Feuerwerk. Die Anwohner müssen ab 8.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen.

Nach Fund in Lauterecken

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes beginnen dann mit der Bergung der rund 110 Kilogramm Sprengstoff. Anwohner, die in der Nachbarschaft des Hauses mit den illegalen Feuerwerkskörpern wohnen, müssen ihre Häuser verlassen in einem Umkreis von 100 Metern. Voraussichtlich bis Sonntag 17 Uhr soll das explosive Material abtransportiert sein, so die Verwaltung der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.