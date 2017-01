In zugefrorene Mosel eingebrochen Spaziergänger retten Frau und Hund

In zugefrorene Mosel eingebrochen

Das ist nochmal gut gegangen: Beim Spaziergang sind in Koblenz eine Frau und ihr Hund im Eis auf der Mosel eingebrochen. Zwei Spaziergänger und die Feuerwehr konnten sie retten.

Die Frau und ihr Hund waren am Sonntagmorgen im Bereich des Willy-Brand-Ufers in die dünne und lückenhafte Eisdecke des Flusses eingebrochen. Zwei Spaziergänger bemerkten die beiden und wählten den Notruf. Laut Feuerwehr lag in der Nähe der Unfallstelle zufällig ein Boot. Die Retter konnten den Angaben zufolge mit dem Boot zur Unfallstelle gelangen, der Frau den Rettungsring zuwerfen und sie auf das Boot ziehen.