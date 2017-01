Großdemonstration angekündigt Europäische Rechtspopulisten tagen in Koblenz

Europäische Rechtspopulisten tagen in Koblenz

Einige der bekanntesten Rechtspopulisten Europas kommen in Koblenz zu einem Auftakt des Wahlkampfjahres 2017 zusammen. Der Widerstand ihrer Gegner ist groß, die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch.

Großes Polizeiaufgebot am Koblenzer Hauptbahnhof am Samstagmorgen

Bei der Tagung treten AfD-Chefin Frauke Petry und die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, erstmals gemeinsam in Deutschland auf. Sprechen sollen dort auch der Vorsitzende der niederländischen Freiheitspartei (PVV), Geert Wilders, und der Chef der italienischen Lega Nord, Matteo Salvini.

Rund 1.000 Teilnehmer werden ab Samstagvormittag zu dem Kongress in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle erwartet.

Neben Frauke Petry werden auch Marine Le Pen (L) und Geert Wilders (R) in Koblenz erwartet

Rund 100 Teilnehmer des ENF-Treffens waren bereits am Freitagabend in Mainz in der Burg Weisenau zusammengekommen. Neben Petry waren unter anderem auch Le Pen und Wilders erschienen, wie die Polizei mitteilte. Eine kurzfristig anberaumte Gegendemonstration sei ruhig verlaufen.