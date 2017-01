Grippewelle in Rheinland-Pfalz Zahl der Erkrankungen steigt rapide an

Zahl der Erkrankungen steigt rapide an

Grippewelle in Rheinland-Pfalz

Die Grippe grassiert in Rheinland-Pfalz wesentlich stärker als in den vergangenen Jahren. Den Viren kommt das sehr kalte und trockene Wetter entgegen.

Bis zum Donnerstag wurden 399 Fälle im Land gezählt, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz dem SWR bestätigte. Bis 18. Januar waren es erst rund 100 Fälle gewesen. Die Grippewelle nimmt also rasant an Fahrt auf. Im gesamten Januar des vergangenen Jahres waren es 133 Erkrankungsfälle. Im ersten Monat 2015 lag die Zahl bei 237, 2014 nur bei 16.