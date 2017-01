Gefrorene Seen und Teiche in Rheinland-Pfalz Dünnes Eis birgt große Gefahr

Gefrorene Seen und Teiche in Rheinland-Pfalz

Nahezu jeden See oder Dorfteich in Rheinland-Pfalz bedeckt aktuell eine Eisschicht. Doch trotz klirrender Minusgrade ist das Betreten lebensgefährlich. Besonders Kinder lassen sich vom glitzernden Eis oft verleiten.

Sollte es doch dazu kommen, dass eine Person durch die Eisfläche bricht, bestehe unmittelbar höchste Lebensgefahr. "Innerhalb weniger Minuten in rund vier Grad kaltem Wasser erschlaffen die Muskeln, der Körper erlahmt, die eingebrochene Person geht unter", erläutert Vizepräsident Schreck.

Diesen Ernstfall proben daher Feuerwehren und DLRG im Land aktuell mehrfach. Am Stausee in Niederhausen bei Bad Kreuznach etwa spielten am Wochenende die Einsatzkräfte verschiedene Szenarien durch, wie Personen gerettet werden können, die ins Eis eingebrochen sind.