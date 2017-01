Fußfesseln und Abschiebehaft? Mehr Druck auf Gefährder in Rheinland-Pfalz

Mehr Druck auf Gefährder in Rheinland-Pfalz

Drei Wochen nach dem Berliner Terroranschlag zeichnet sich ein deutlich verschärfter Umgang mit islamistischen Gefährdern ab. Das wird auch Folgen für jene 14 Personen haben, denen die Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz einen Anschlag zutrauen.

Nach Angaben des Landesinnenministeriums befindet sich die Hälfte dieser 14 rheinland-pfälzischen Gefährder zur Zeit im Ausland, zwei sitzen in Haft. Die restlichen Gefährder, die noch im Land sind, werden überwacht. Auf diese fünf dürften schon bald Änderungen zukommen.

Denn Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) wollen am Dienstag über sicherheitspolitische Konsequenzen aus dem Lkw-Anschlag beraten, bei dem zwölf Menschen starben und mehr als 50 teils schwer verletzt wurden.

Islamistische Gefährder sollten auch in Abschiebehaft genommen werden dürfen, wenn die Herkunftsstaaten nicht kooperieren, kündigte Justizminister Maas im ARD-"Morgenmagazin" an. Innenminister de Maizière hatte diesen Plan bereits im Sommer vorgestellt. Auch die elektronische Fußfessel ist laut Maas kein Tabu mehr. Sie sei zwar kein Allheilmittel, könne die Arbeit aber sehr erleichtern.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wies nach der ersten Kabinettssitzung des Jahres am Montag darauf hin, dass die Mehrheit der Gefährder in Rheinland-Pfalz keine Flüchtlinge sind, sondern Menschen, die hier geboren wurden oder nach Rheinland-Pfalz migriert seien. Die Frage der Abschiebung betreffe daher nur einen Teil der Gefährder.

Dreyer kündigte für den 20. Januar ein "Spitzentreffen Sicherheit" an. Die Regierung wolle zusammen mit Polizei und Landeskriminalamt, Verfassungsschutz, Ausländerbehörden und Integrationsbeauftragten analysieren, an welchen Stellen es mögliche Sicherheitslücken gebe und welche Konsequenzen zu ziehen seien. Es geht nach Dreyers Angaben darum, wie gut der Informationsaustausch ist und ob die Datenerhebung ausreicht.

Die rheinland-pfälzische CDU will am Dienstagmorgen ihr Positionspapier zur Inneren Sicherheit vorlegen. Die Oppositions-Partei fordert Konsequenzen aus den Anschlägen, aber auch aus den Silvester-Übergriffen im vergangenen Jahr in Köln.