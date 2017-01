Ex-Offizier und AfD-Landeschef weist Vorwürfe zurück Uwe Junge soll Soldatin diskriminiert haben

AfD-Landeschef Junge soll nach SWR-Informationen in seiner Zeit als Bundeswehr-Offizier eine lesbische Soldatin diskriminiert haben. Junge selbst will die Vorwürfe nicht kommentieren und vermutet eine Intrige.

An einer Stelle des aktuellen Berichts des Wehrbeauftragten des Bundestages heißt es, ein Vorgesetzter habe zu einer lesbischen Soldatin gesagt, sie könne "ja sogar wie eine Frau aussehen". Außerdem habe der Offizier gesagt, eine Familie bestehe aus "Mutter + Vater + Kinder; die Nation braucht deutsche Kinder".

Junge selbst wollte die Vorwürfen nicht kommentieren. Er habe eine Verpflichtung, auch nach seiner Dienstzeit zu Vorgängen innerhalb der Bundeswehr Verschwiegenheit zu wahren, sagte er im Gespräch mit dem SWR am Donnerstag. Da es sich um einen anonymen Hinweis handele, könne man davon ausgehen, dass ihn jemand beschädigen wolle. Er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, sagte Junge am Rande der Landtagssitzung in Mainz. Wer ein Interesse daran haben könnte, ihn politisch zu beschädigen, das wisse er nicht.