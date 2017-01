Erstes Plus seit 1969 Rheinland-Pfalz erwirtschaftet Überschuss

Ahnen sagte am Dienstag, auf Grundlage von vorläufigen Zahlen werde der Haushalt mit einem Plus von 322 Millionen Euro abgeschlossen. Es sei das erste Haushaltsplus in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 1969. Da die Landesbetriebe wie geplant 82 Millionen Euro an neuen Kreditverpflichtungen eingingen, bleibt in der Gesamtrechnung des Landes ein Überschuss von 240 Millionen Euro, der nun in die Schuldentilgung gehen kann.