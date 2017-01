Ermittlungen zu Germanwings-Absturz Staatsanwaltschaft sieht kein Fremdverschulden

Hätten Ärzte und Psychologen eine Mitschuld am Germanwings-Absturz vor knapp zwei Jahren, weil sie die Depression des Co-Piloten nicht erkannten oder meldeten? Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ihre Ermittlungen dazu abgeschlossen.

Trümmer der Germanwings-Maschine an der Absturzstelle in den französischen Alpen (Archivbild)

Die Düsseldorfer Ermittler haben keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gefunden und ihre Ermittlungen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem SWR einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). Weder den Ärzten, die Co-Pilot Andreas Lubitz aus Montabaur aufgesucht hatte, noch der Lufthansa oder ihrem Tochterunternehmen Germanwings könne "irgendeine Verantwortlichkeit im Sinne einer fahrlässigen Tötung vorgeworfen" werden, heißt es in dem Zeitungsbericht.

Andreas Lubitz, Co-Pilot des Germanwings-Fluges 4U 9525, hat am 24. März 2015 ein Flugzeug mit 149 Menschen an Bord absichtlich in den französischen Alpen abstürzen lassen, um Selbstmord zu begehen. Lubitz litt zum Zeitpunkt der Katastrophe unter schweren Depressionen.