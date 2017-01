ENF will Berichterstattung in Koblenz beschränken Journalisten protestieren gegen Ausschluss

ENF will Berichterstattung in Koblenz beschränken

Die rechtspopulistische ENF-Fraktion im EU-Parlament will bei ihrem Kongress in Koblenz zahlreiche Journalisten ausschließen. Landespressekonferenz und ARD kritisieren das als Eingriff in die Pressefreiheit.

Der Vorsitzende der Landespressekonferenz, SWR-Reporter Georg Link, schrieb an die Veranstalter, dass diese Vorgaben einer freien Berichterstattung widersprächen. Er forderte die ENF auf, die Beschränkungen zurückzunehmen. Die ARD-Chefredakteure verurteilten den "massiven Eingriff in die Freiheit der Berichterstattung". Die Zusammenkunft in Koblenz sei für den künftigen politischen Kurs rechtspopulistischer Parteien in Europa von großer Bedeutung. Den Schaden hätten Zuschauer, Hörer und Nutzer der ARD-Programme. Die ARD behalte sich zudem vor, rechtlich gegen den Ausschluss von Journalisten vorzugehen.