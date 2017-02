ENF-Kongress in Koblenz War Presseausschluss bei Tagung rechtswidrig?

"Man kann nicht diejenigen Journalisten ausschließen, die nicht so berichten, wie man will", sagte auch Bernhard Braun, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Die Landesregierung kommt zu dem Schluss, dass Pressevertreter, die bei der ENF-Tagung ohne Angabe von Gründen ausgeschlossen wurden, nachträglich klagen könnten.

Der Kongress am 18.2.2017 mit knapp 1.000 Teilnehmern hatte die diesjährigen Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in den Blick genommen. Einige der bekanntesten Rechtspopulisten Europas in Koblenz hatten für die AfD geworben. "Gestern ein neues Amerika, heute Koblenz und morgen ein neues Europa", hatte der Vorsitzende der niederländischen Freiheitspartei (PVV), Geert Wilders, damals propagiert.