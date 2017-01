Einsatz im Kreis Trier-Saarburg Höhenretter retten Hund und Herrchen

Das Gassigehen an der Saar endete für einen Beagle und sein Herrchen mit einem aufregenden Einsatz der Höhenrettung. Beide waren einen steilen Hang bei Taben-Rodt (Kreis Trier-Saarburg) hochgerannt - und kamen nicht mehr runter.

Ein Hund und sein Herrchen sind am Mittwochnachmittag bei Taben-Rodt an der Saar von der Höhenrettung gerettet worden.

Einsatz an der Saar

Nach Angaben der Polizei war am Mittwochnachmittag zunächst der Hund in den Hang gelaufen. Sein Herrchen sei hinterhergerannt, dann aber nicht mehr heruntergekommen. Daraufhin habe die Ehefrau des 40-Jährigen den Notruf gewählt. Höhenretter, Feuerwehr und Notarzt rückten an. Ihnen gelang es schließlich, zunächst das Tier und dann sein Herrchen unbeschadet aus ihrer misslichen Lage zu befreien.