Ein Plan, der für Ärger sorgt Mehr Blitzer in Rheinland-Pfalz

Zu schnell gefahren und vom Blitzer erwischt, das kann teuer werden. Das Land will nun die Zahl der Blitzer-Anlagen deutlich aufstocken, ebenso die Stellen in der Zentralen Bußgeldstelle. Die Opposition meckert schon.

Bei den neuen Blitzern handelt es sich um fünf feste und zehn mobile Anlagen. Die mobilen Messanlagen werden in Anhängern versteckt und können vom Straßenrand aus 24 Stunden am Tag Raser blitzen. Unter anderem in Mainz und Wörth sollen schon Anfang Februar erste Blitzer in Betrieb gehen. Eine Ortsbegehung in diesen Tagen soll klären, wo genau der neue Blitzer am Hechtsheimer Tunnel zum Einsatz kommen soll.