"Egon" fegt über Rheinland-Pfalz Sturmböen und Schneeglätte drohen

Sturmtief "Egon" fegt mit orkanartigen Böen über Rheinland-Pfalz hinweg. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen. Und empfahl: Das Auto besser stehen lassen.

Räumdienste und Einsatzkräfte bereiten sich auf die stürmische Nacht vor (Symbolbild)

Die Nacht zum Freitag wird stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen von Rheinland-Pfalz bis Freitagvormittag um 10:00 Uhr vor Orkanböen. Diese könnten ab Donnerstagabend in einer Höhe von mehr als 600 Metern auftreten, teilte der DWD in Offenbach mit. Verantwortlich dafür ist Sturmtief "Egon", das von West nach Ost über Deutschland zieht. Die Meteorologen warnten zudem vor starkem Schneefall und vor Schneeverwehungen. Verbreitet werde es glatt.

Vorsicht vor entwurzelten Bäumen und losen Dachziegeln

Vor allem in der zweiten Nachthälfte erreichten die Sturmböen Geschwindigkeiten von 80 bis 90 Stundenkilometern, so die Experten. In den Bergen erwartet der DWD sogar Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern. Dabei könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Menschen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände achten sowie Fenster und Türen schließen.

Besser nicht im Freien aufhalten

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Straßen und Schienenwege könnten unpassierbar werden, Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Autofahrten sollten möglichst vermieden werden. An Strommasten können laut DWD sogenannte Leiterseile durch die Kombination aus Wind und Schnee ordentlich ins Schwingen kommen.

Bis zu 30 Zentimeter Schnee möglich