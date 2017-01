Diskussion um Obergrenzen Klöckner wirbt für Tageskontingente

In Sicherheitsfragen seien die Unionsparteien nicht weit auseinander. Die Vorschläge des CDU-Bundesparteitags, der Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und die Diskussion in der CSU "sind in viele Dingen deckungsgleich", betonte die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU. In der Frage über eine Obergrenze für Flüchtlinge "reden wir über einen Promillebereich, in dem wir unterschiedlicher Meinung sind", sagte Klöckner.