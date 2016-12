Christmette im Mainzer Dom "Ängste erst nehmen, nicht schüren"

Eher weltliche Worte zum christlichen Fest: Angesichts des Terrors ruft der Mainzer Weihbischof Markus Bentz dazu auf, "skrupellosen Politstrategen" entgegenzutreten, die aus Gewalt für sich Kapital schlagen wollen.

Der Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz

Es gebe Strategien im anlaufenden Bundestagswahlkampf, die wachsende Verunsicherung in der Bevölkerung auszunutzen, sagte Bentz in der Christmette im Mainzer Dom am Samstagabend. Die Ängste seien nicht grundlos, sie müssten von den Verantwortlichen ernst genommen werden. Die Sicherheit der Bürger müsse gewährleistet sein.

"Aber wir müssen mit klarer Entschiedenheit der Tatsache entgegengetreten, dass manche in solchen Situationen bewusst Angst schüren", sagte Bentz. Für Christen gelte es, gegen simple Antworten als scheinbare Lösungen schwieriger Probleme, polemische Zuspitzung und flotte Parolen, Provokationen und Ressentiments anzugehen. Schreckenstaten dürften nicht bewirken, dass "wir in Angst fallen und uns lähmen lassen, dass wir in Ressentiments verfallen und uns in unserem Zusammenhalt auseinanderdividieren lassen".

Hoffnung nicht aufgeben

Die weihnachtliche Botschaft laute, die Hoffnung auf das göttliche Heil auch an schweren Tagen nicht aufzugeben. Das Böse, zu dem der Mensch fähig sei, zeige sich in immer neuen Fratzen. Es sei Weihnacht und gleichzeitig eine schwarze Nacht, in Berlin, in Istanbul, in Aleppo oder in Kairo. Doch "als weihnachtliche Menschen glauben wir fest: Gottes 'Fürchte dich nicht!' ist jetzt wichtiger denn je".

"Postfaktisches" Weihnachten

Bezugnehmend auf das Wort des Jahres "postfaktisch" für Thesen, die nicht auf Fakten angewiesen seien, stelle sich die Frage, ob Weihnachten postfaktisch sei: mehr Stimmung und Emotion als tatsächliche Realität und Wirklichkeit. "Es gibt keine historischen Fakten zu dieser Nacht in Bethlehem", räumte Bentz ein. "Angesichts der Ereignisse dieser Tage könnte man sogar sagen: Die Botschaft von Weihnachten in diesem Jahr steht gegen die Fakten einer harten Realität dieser Tage." Gott beginne sein Heil aber dort zu wirken, wo Not am bedrohlichsten erfahren werde. Dieser Botschaft dürfe man auch an diesem Weihnachtsfest vertrauen: "Gott führt sein Volk durch die Nacht hindurch", hob Bentz hervor.

Bistum feiert ohne Lehmann