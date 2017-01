Beschwerden von Eltern im Rhein-Lahn-Kreis Busfahrer setzt Schüler bei Minusgraden aus

Ein Busfahrer hat nach Darstellung betroffener Eltern zahlreiche Schulkinder in Schönborn aus seinem Bus aussteigen lassen und ist weggefahren. Nun liegen der Kreisverwaltung Bad Ems Beschwerden vor.

Wegen des Vorfalls am Montagmorgen seien zwei Beschwerden bei der Kreisverwaltung eingegangen, bestätigte ein Sprecher des zuständigen Rhein-Lahn-Kreises am Dienstag. Die Kreisverwaltung habe daraufhin sofort beim Busunternehmen nachgefragt. Das Unternehmen habe zugesichert, dass so ein Fall nicht noch einmal vorkommen werde, sagte der Sprecher.