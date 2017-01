Auch in Rheinland-Pfalz kaum noch präsent NPD zu bedeutungslos, um gefährlich zu sein

Auch in Rheinland-Pfalz war das Urteil mit Spannung erwartet worden. Die Entscheidung zeige, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus politisch und gesellschaftlich geführt werden müsse, aber nicht juristisch, sagte Landesjustizminister Herbert Mertin (FDP) in einer ersten Reaktion: "Politische Dummheit lässt sich nicht verbieten." Das Verfahren habe der NPD über Jahre hinweg massive Aufmerksamkeit beschert, die in keiner Relation zu ihrer verschwindend geringen Bedeutung stehe.

Wäre die Partei verboten worden, hätten die Ordnungsbehörden in den Kommunen die Geschäftsräume der Partei aufsuchen und diese schließen müssen. Die Partei hätte keine Gelder mehr erhalten und zu keiner Wahl mehr antreten dürfen. Das hätte die schwierige finanzielle Situation der Partei verschärft, die NPD ohnehin aktuell in keinem Landtag vertreten ist.

Die verbliebenen Mandatsträger machten in den vergangenen Jahren in den Parlamenten politisch kaum von sich reden. Die Partei fiel eher außerhalb der Parlamente auf - vor allem in der Pfalz, am Mittelrhein und in Trier durch Infostände und Demonstrationen.