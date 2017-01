A61 bei Rheinböllen Falschfahrer verursacht tödlichen Unfall

Ein Falschfahrer ist am Neujahrsmorgen auf der Autobahn 61 bei Rheinböllen mit dem Wagen einer vierköpfigen Familie zusammengeprallt. Der Unfallfahrer und die Mutter wurden dabei getötet.

1:17 min | So, 1.1.2017 | 19:45 Uhr | SWR Fernsehen RP

Wie die Polizei in Koblenz mitteilte, prallte der 19-jährige Falschfahrer aus dem Raum Bad Kreuznach mit seinem Wagen gegen 6 Uhr morgens auf ein anderes Fahrzeug, in dem sich eine vierköpfige Familie befand. Sie war auf dem Weg in den Winterurlaub.