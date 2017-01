Runde Geburtstage gehen auch in Trier mit großen Ereignissen einher. So kehrt der Kommunismus-Prophet Karl Marx (1818- 1883) 150 Jahre nach seiner Geburt quasi in seine westdeutsche Heimat Trier zurück: Willy Brandt, damals SPD-Chef und Bundesaußenminister, eröffnet am 5. Mai 1968 in der Brückenstraße Nr. 10, dem Geburtshaus von Marx, eine Marx-Ausstellung. Die Deutsche Bundespost widmete dem 150-jährigen Marx eine Gedenkmarke - und der Spiegel ihm ein Titelblatt. 2018 ist wieder ein großes Marx-Jahr. Dann will die Volksrepublik China der Stadt Trier zum 200. Geburtstag von Karl Marx eine Riesen-Marx-Statue schenken.