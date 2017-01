15 Jahre Bargeldumstellung in Rheinland-Pfalz D-Mark-Umtausch weiter schleppend

Die Bank weiß dabei von so mancher skurrilen Geschichte zu berichten: So habe etwa ein vierjähriger Junge eine 500-DM-Banknote in die Finger bekommen, die der Großvater in seinem Sammelalbum verwahrte. Das Kind nahm sie mit in den Kindergarten, schnitt dort das Motiv der Burg Eltz in Rheinland-Pfalz mit der Schere aus und klebte die Burg auf ein Blatt Papier, das anschließend weiter bemalt wurde. Das neue Bild hing offensichtlich mehrere Tage im Kindergarten an der Wand, bis die echte Banknote erkannt wurde.