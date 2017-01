15-Jähriger in Untersuchungshaft Nach Attacke weiterer Verdächtiger gesucht

Im Fall des an Heiligabend zusammengeschlagenen Mannes sucht die Polizei nach einem weiteren Verdächtigen. Ein 15-Jähriger sitzt bereits in Untersuchungshaft. Sein Opfer ist an den schweren Kopfverletzungen gestorben.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat am Donnerstag Anklage gegen den 15-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge erhoben. Dem Jungen wird vorgeworfen, das spätere Opfer an Heiligabend in der Altstadt zusammengeschlagen zu haben. Der 32-Jährige starb am Donnerstag seinen Verletzungen.