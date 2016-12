RP und BW bei Kinderbetreuung im Mittelfeld Betreuungsprobleme vor allem in Großstädten

Eine Studie zur Kinderbetreuung weist auf eine immense Versorgungslücke bei Plätzen für Unter-Dreijährige hin. Nach Einschätzung des Sozialforschers Stefan Sell treffen Engpässe vor allem neu Hinzugezogene.

Baden-Württemberg und Rheinlandpfalz liegen bei der Versorgung mit Kitaplätzen im Mittelfeld der Bundesländer

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (DW) hat laut einem Zeitungsbericht herausgefunden, dass bundesweit fast 230.000 Plätze in der Kleinkindbetreuung fehlen. Dabei haben Kinder unter drei Jahren schon seit 2013 einen Rechtsanspruch auf Betreuung in Kindertagesstätten und bei Tagesmüttern. Besonders schlecht steht Bremen da: 14 Prozent der Kinder haben hier keinen Betreuungsplatz. Wie die Versorgung im Südwesten ist, erklärt Professor Stefan Sell, Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule in Koblenz, im Interview.

Herr Sell, wie schätzen Sie die Ergebnisse der DW-Studie ein?

Die Zahl, die heute durch alle Medien geistert, stammt aus einer Studie, die noch nicht veröffentlicht ist. Wir können nicht prüfen, was da genau berechnet wurde und ob diese Zahl stimmt. Vor dem Hintergrund, dass wir deutschlandweit zur Zeit 720.000 Kinder unter drei Jahren in der Betreuung haben, scheint sie sehr hoch. Wenn sie zutrifft, wäre das natürlich nicht nur eine Lücke in der Betreuung, sondern ein Riesenspalt.

Wie stehen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in der Kleinkindbetreuung da?

Sie liegen im guten Mittelfeld. In Rheinland-Pfalz werden etwa 30 Prozent der Kinder unter drei betreut. In Baden-Württemberg sind es etwas weniger, nämlich 27,7 Prozent. Das liegt im westdeutschen Bundesdurchschnitt. In Ostdeutschland sind die Werte immer noch deutlich höher. Über 50 Prozent der Kinder unter drei sind dort in Betreuung.

Wo spüren die Menschen den Mangel denn stärker - in ländlichen Gebieten mit schwacher Infrastruktur oder eher in Städten, weil dort die jungen Familien wohnen?

Wir haben bei den Kindertageseinrichtungen regionale und oftmals auch lokale Engpässe. Das liegt beispielsweise daran, dass eine Kita in einem Stadtgebiet liegt, in dem viele Kinder schon aus dem Haus sind, während in den Neubaugebieten, die überall am Stadtrand hochgezogen werden, viele junge Familien leben. Dann gibt es sogar innerhalb einer Stadt oder einer Verbandsgemeinde richtige Probleme.

Betreuungsprobleme haben wir zudem vor allem in den Großstädten. Dort ist die Nachfrage einfach viel höher. Dort würden für 50, 60 und mehr Prozent der Kinder Plätze in Anspruch genommen - wenn es sie gäbe. Das ist ein großes Problem.

Ein weiteres Problem ist, dass die Kinder heute immer früher in die Einrichtungen kommen. Beginnt die Betreuung mit zwei Jahren und geht bis zum Schuleintritt, dann sind die jeweiligen Plätze über Jahre belegt. Das führt dazu, dass Familien, die neu hinzuziehen und einen Platz für ihr Kind suchen, über Jahre nicht zum Zuge kommen.