Redemanuskripte des Bundespräsidenten Gauck hat gern improvisiert

Joachim Gauck hat sich von diesen Mitarbeitern Fachwissen und Textbausteine geholt und dann meistens noch mal selbst an der Rede gefeilt. Pro Jahr waren es an die 150 Reden und jede - so betont sein Amt - lag vorher auf seinem Schreibtisch, um von ihm persönlich abgesegnet zu werden. Oft hat er sich auch mit seinen Mitarbeitern zusammengesetzt und über Inhalt und Form der Ansprache gemeinsam diskutiert.