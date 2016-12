Pro und Contra Bessere Kennzeichnung von Veggie-Produkten

Dabei ist es nicht nur der Widerspruch "vegetarisches Schnitzel", der verunsichert. Wer Fruchtgummi ohne tierische Gelatine verkaufen will, schreibt es natürlich auf die Verpackung. Aber wenn die Aminosäure im Brotmehl aus Schweineborsten gewonnen wird, muss das nirgends drauf stehen. Also eine bessere Kennzeichnung gerade auf den verarbeiteten Lebensmitteln ist durchaus wünschenswert. Und die fängt schon da an, dass bislang die Begriffe vegan und vegetarisch noch nicht mal rechtsverbindlich definiert sind.

"Vegane Currywurst", "vegetarische Schnitzel" - so etwas sei komplett irreführend und verunsichert die Verbraucher, sagt der Bundesernährungsminister und will solche Begriffe am liebsten verbieten. Jetzt könnte man sagen: Für wie blöd hält Christian Schmidt uns Bürger eigentlich? Denkt der CSU-Politiker tatsächlich, Millionen orientierungsloser Supermarktkunden würden fälschlicherweise die meist teureren veganen, also fleischlosen, Produkte aus dem Kühlregal ziehen, weil sie denken, das sei ein echtes Stück Schwein oder Rind? Um dann zuhause einen Nervenzusammenbruch zu kriegen, weil sie stattdessen in Tofu beißen und einen Veggie-Day einlegen?