Politikexpertin Tempel zu Trumps "neuer" Politik Ein zerstörerisches System mit Methode

Mit seiner Art Politik zu machen sorgt Trump seit Amtsantritt oft für negative Schlagzeilen. Kann so etwas System haben? Ja, sagt Sylke Tempel von der Deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik im SWR.

Politikwissenschaftlerin Tempel

Der neue US-Präsident kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus: Er beschließt Einreiseverbote, er feuert eine Ministerin, er legt beim Telefongespräch mit Australiens Premierminister angeblich einfach wütend den Hörer auf und so weiter. Aber jetzt kam ein Schuss vor den Bug: Ein Richter hat das Einreiseverbot für Menschen aus hauptsächlich muslimischen Ländern gestoppt - dazu Fragen an Sylke Tempel von der Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.

Ist das nun ein Zeichen für "Checks und Balances" - das funktioniert noch in den USA oder wird Trump diesen Richter jetzt einfach austauschen?

Das kommt darauf an, mit welchen Richtern er es zu tun hat und ob er sie austauschen kann. Die Justizministerin hat er gefeuert, das konnte er als Präsident, aber bei anderen hat er nicht die Befugnis. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Trump-Regierung oder zumindest der innere Kern, der eigentlich nicht mehr aus drei Leuten besteht, weiterhin versuchen wird, diesen Kurs fortzufahren, der auf uns immer so ganz zickzack-mäßig wirkt, aber von dem ich glaube, dass er schon System hat.

Und ich glaube auch, dass wir sehen werden, wie sich das amerikanische System dagegen wehrt, weil es eine starke Zivilgesellschaft und weil es einige starke Institutionen gibt, von den Bundesländern bis hin zu den Gerichten. Und man wird auch sehen, was im Senat passiert. Das wird ein Kampf werden und ich glaube wirklich, dass Trump und seine engsten Berater weiter versuchen werden, hier ordentlich aufzumischen.

Wenn Trump einfach mal so ein Dekret raushaut, das dann einkassiert wird wie jetzt, dann stellt sich aber auch die Frage, wie professionell arbeitet denn diese neue US-Regierung?

Ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir es mit einem Präsidenten zu tun haben und vor allem mit einem Berater wie Stephen Bannon, die ganz klar dem System den Kampf erklärt haben. Deswegen hat alles, was auf uns unprofessionell wirkt, durchaus Methode - nämlich erst mal irgendwie rauszugehen und alle in Verwirrung zu setzen. Der Minister für Home Security weiß zum Beispiel überhaupt nicht, dass dieser Travel Ban ausgesprochen worden ist. Das erfährt er erst Stunden später, um dann Teile zurückzunehmen, um dann die nächste Überraschung zu planen. Und im Grunde genommen eigentlich das System immer in einer unglaublichen Schwingung zu halten, um zu sehen, was funktioniert da und was kann man schwächen. Bannon - und er ist der engste Berater von Trump - hat eigentlich immer klar gesagt, wir wollen diesem System richtig an den Kragen, weil wir glauben, dass es nicht funktioniert.

Trumps Sprecher hat zu Diplomaten in den Ministerien gesagt, sie können mitmachen oder sie können gehen. Baut sich Trump da gerade ein Regiment von Speichelleckern auf?

Ich hätte es jetzt nicht ganz so ausgedrückt, aber klar, wenn man den Institutionen den Kampf erklärt, weil man sie für überflüssig, für lahm, für zu Konsens orientiert hält, weil man glaubt, dass man so eine Art Oligarchie aufbauen muss, dann möchte man natürlich auch, dass sich das in den Institutionen ändert. Und im State Department ist ja mit der Spitze eigentlich alles rausgeschmissen worden, was über ein enormes Wissen verfügt.

Nicht nur wegen solcher Säuberungsaktionen sind ja die Kommentare in Deutschland über die USA ziemlich düster: Trump könnte Amerika in eine Staatskrise stürzen, er könnte die Demokratie abschaffen, er hat Zerstörungspotential für die ganze Welt. Kurzum: Trump ist eine Riesengefahr. Sehen Sie das auch so dramatisch?

Ich würde diese Regierung nicht unterschätzen. Ich glaube, sie ist wirklich unterwegs, um systemverändernd zu wirken. Da steht jetzt eine ganze Menge auf dem Spiel, und ich glaube auch, dass da enormer Schaden angerichtet werden kann. Ich denke aber, Panik ist kein guter Ratgeber, sondern eine klare nüchterne Analyse, um dann zu sehen, was können wir dem entgegensetzen. Aber dass diese Regierung zerstörerisch ist, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel.