Persönliches Gedenken am Holocaust-Tag Menschen wie Tante Hilde lebensunwert?

Meine Geschwister und ich zogen sie gern auf. Dann hob sie den Zeigefinger und sagte zu uns: "Ihr Schlingel". Und: "Spaß muss sein." Das war so etwas wie ihr Lebensmotto, auch wenn sie das selbst nie so gesagt hätte, nie so sagen konnte.

Sie wurde 1929 geboren und wuchs in einem Heim auf. Manchmal erzählte sie davon, dass sie mit Kindern zusammengelebt habe, die große Köpfe gehabt hätten. Die seien dann bald gestorben. Das ergab für sie keinen Sinn, und sie hatte einen verwirrten Gesichtsausdruck. Wegen ihrer geistigen Behinderung konnte sie nicht ausführlicher darüber berichten, Nachfragen waren zwecklos. Ihr ist nie klar gewesen, in welch großer Gefahr sie selbst schwebte.

Viel weiß man nicht, wie sie den Mördern entkam. Es ist offenbar einem Pfarrer zu verdanken, dass Tante Hilde diese schreckliche Zeit überlebte. Er holte sie aus dem Heim und brachte sie als Kellnerin in einem Wirtshaus unter. Hier war sie nicht so leicht als geistig behindert zu identifizieren.

Immer wieder habe ich in den zurückliegenden Jahren festgestellt, was für eine Bereicherung Tante Hilde für unser Leben war. Meine Eltern und Geschwister sehen das genauso. Wir stellten fest: Da ist jemand ein bisschen anders als wir, aber er gehört zu uns. Im vergangenen Jahr ist Tante Hilde gestorben. Im stolzen Alter von 87 Jahren. Ich bin sehr froh, dass ich sie kennen lernen durfte und dass sie so alt geworden ist. Durch Tante Hilde ist mir klar geworden: so etwas wie lebensunwertes Leben gibt es nicht.