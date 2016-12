Nur Demeter und Bioland liefern ohne Rückstände Feldsalat enthält massig Pestizide

Eigentlich ist Feldsalat der Superheld unter den Salaten. Er hat mehr Kalium, Beta-Carotin, Vitamin C und Eisen als andere Salatsorten. Aber er ist eben auch ein Sensibelchen. Und das ist sein großes Problem: Damit Feldsalat in Massen auf den Tellern landen kann, muss gespritzt werden.

Im Kampf gegen Pilze und Schadinsekten hat Feldsalat ohne Pestizide schlechte Chancen - vor allem in der konventionellen Landwirtschaft, wenn die zarten Feldsalatblätter dicht an dicht stehen. Also versuchen die Landwirte ihm mit der Pestizidspritze zur Seite zu stehen. Da bleibt natürlich was zurück - je nach Produzent mehr oder weniger.