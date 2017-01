Minusgrade auch im Süden Ganz Europa friert

In Istanbul legt ein Schneechaos den Verkehr lahm und Moskau feiert das kälteste orthodoxe Weihnachten seit 120 Jahren. Doch die arktischen Temperaturen fordern auch Tote.

So ein Fotomotiv gibt es nicht alle Jahre: Die verschneite Blaue Moschee in Istanbul.

Eiskalte Polarluft aus Skandinavien ist verantwortlich für eine Kältewelle, die derzeit ganz Europa im Griff hat. Selbst in Istanbul schneite es am Samstag heftig. Hunderte Flüge wurden dort gestrichen und der Autoverkehr kam teilweise zum Erliegen. Bis zu 40 Zentimeter hoch bedeckte der Schnee weite Teile der Stadt.

Auch auf Sizilien schneite es. Die Balkanstaaten meldeten Temperaturen von bis zu 27 Grad Minus.

Lawinengefahr in den Alpen

In Österreich und der Schweiz herrscht am Wochenende nach Angaben der Lawinenwarndienste "erhebliche Lawinengefahr". So wurde im Schweizer Kanton Wallis am Freitag ein 28-jähriger französischer Skifahrer von einem Schneebrett in den Tod gerissen. In Tirol überlebte ein deutscher Wintersportler einen Lawinenabgang.

In Polen starben am Donnerstag und Freitag nach Angaben der Behörden zehn Menschen an Unterkühlung, in Italien war in den letzten Tagen von fünf erfrorenen Menschen die Rede. Unter den Kältetoten sind auch Flüchtlinge, die den Minusgraden besonders ausgeliefert sind. So fanden Dorfbewohner in Bulgarien nahe der türkischen Grenze die Leichen zweier junger Männer aus dem Irak. Sie waren in einem verschneiten Waldstück erfroren. Bereits am Montag war dort eine Frau aus Somalia tot aufgefunden worden.

Eiskalte russisch-orthodoxe Weihnachten

In Moskau war es nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zum orthodoxen Weihnachtsfest so kalt wie seit 120 Jahren nicht mehr. Die Temperaturen sanken dort auf bis zu minus 30 Grad. In Sankt Petersburg fand die Polizei die Leiche eines Mannes, der in der Nacht zum Samstag erfroren war.

Auch in Deutschland wurden am Samstag Temperaturen von bis zu minus 31 Grad gemessen. Eisregen verwandelte die Straßen in weiten Teilen Deutschlands in gefährliche Rutschbahnen. Zum Wochenbeginn sollen die Temperaturen jedoch wieder ansteigen. Die erwarteten Temperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst zwischen zwei und sechs Grad.