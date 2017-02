Mainzer Politikexperte Falter zum Höhenflug der SPD "Immer noch weit weg von der Macht"

Ich glaube, das liegt einerseits an seiner Art, die gut ankommt, da er nicht diese vorgestanzten Politikerformulierungen verwendet. Außerdem hat das einen sich selbst beflügelnden Effekt: Die Medien nehmen das auf und verbreiten das, und dann entsteht so etwas wie eine Aufbruchsstimmung unter solchen Leuten, die der SPD in irgendeiner Weise nahestehen oder nahegestanden haben.

Ein Problem, vor dem die SPD und noch viel stärker Schulz steht, ist, wie will er die Macht denn tatsächlich erringen? Denn selbst nach dem jetzigen Höhenflug liegt Rot-Rot-Grün bei 44 Prozent. Und die anderen Parteien, die in den Bundestag kommen, bei 52 Prozent. Das heißt: Schulz ist noch weit weg von einer Kanzlermehrheit. Da müsste noch einiges dazu kommen. Und was muss dazukommen? Ich glaube, zunächst einmal der Versuch, die Wähler der Mitte für sich zu gewinnen, denn in der Mitte sitzen die Mehrheiten. Die Wähler der Linken sind gut bedient mit der Linken, den Grünen und auch zum Teil mit der SPD. In der Mitte gibt es noch am meisten zu holen. Das aber bedeutet gleichzeitig, dass man wieder relativ weit weg von Rot-Rot-Grün ist. Die SPD ist in einem Dilemma, und Schulz ist es auch.